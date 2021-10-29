城中城行政調查報告29日出爐，洋洋灑灑64頁，不過6大項處理建議，僅點名要懲處消防、工務相關人員，國民黨議員陳美雅痛批陳其邁神穩，是「5恥巿長」、邱于軒則說整份報告只在切割，黃紹庭認為46命只有2個局長下台？

陳美雅拿出之前綠營罵過前巿長韓國瑜的話送給陳其邁，直批整份報告毫無擔當，證明陳其邁是最荒唐、最沒種、最會說謊、最貪婪、最不敢負責的市長，創下高雄史上「5大恥辱」，根本就是眷戀職務的「5恥市長」。

邱于軒遺憾說，陳其邁選擇龜縮逃到山上，報告出爐只有斷尾求生，把責任推卸給消防跟工務的基層人員，但上層的管理跟督導責任在哪裡？所以這是用異次元切割的報告，並拿陳其邁講過的「冷血、54088」送還給陳其邁。

黃紹庭認為，報告裡提到區分所有權人未合法使用，也講到管委會不建全，這都是外界早就知道的事，巿府負的責任在哪？而且報告對於14日大火時的救災效率也隻字未提，他想問，巿政府對46人命究責僅是2局長下台嗎？