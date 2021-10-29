富邦媒（8454）29日公布第三季財報，合併營收創單季歷史同期新高，約為新台幣209.1億元，較去年同期成長34.16％。EBITDA（稅息前折舊攤銷前利潤）為11.97億元，年增81.4％。歸屬於母公司業主稅後純益6.98億元，年增66.5％。

業已追溯無償配股影響之每股盈餘（EPS）3.83元，第三季營收與獲利皆再刷新單季歷史同期新猷。累積1~9月合併營收約615.27億元，較去年同期成長32.25％，稅後純益約23.64億元，年增77.5％；業已追溯無償配股影響之每股盈餘(EPS)12.98元。

富邦媒表示，第三季momo營運維持強勁成長力道，網路購物繳出年增37.7％的亮眼佳績；有購會員數年增30％、首購會員亦有25％成長，顯見台灣民眾擁抱網路消費的趨勢持續蓬勃。

momo品類持續朝均衡發展策略，第三季高購買頻次的居家生活年增逾5成、美妝保健年增近4成，表現最為突出； 3C家電、流行精品、健康休閒穩健成長。

富邦媒表示，第三季優異的營運表現其一受惠於中秋節、中元節、父親節、情人節等「節慶商機」暢旺買氣。品牌力的加持也為營運添翼，站內超過2萬個品牌，提供消費者多元商品選擇， momo為品牌量身打造「超級品牌日」，如本季推出雅詩蘭黛集團、ASUS、WMF、Brita、NIKE等十幾個品牌日，不僅為品牌導入了大量新客，更創下彈跳式的業績成長。

看準宅食風氣興盛，momo除既有600大生鮮品牌、3萬多項商品供消費者選購外，本季網羅「鄰家鮮生」加入服務陣容；同時也獲新北市政府官方獨家授權萬里蟹電商銷售認證平台，並與新北漁港緊密合作，持續強化生鮮食品的服務力。

展望第四季，首波迎來網購年度盛事雙11買氣，momo《雙11超狂購物節》將於11/1鳴槍起跑，今年豪氣大手筆祭出111.1萬紅利金超狂大獎，以及32家銀行信用卡支付最高回饋22％、組隊活動賺3.5％等回饋、數百萬件商品祭出雙11驚喜價。此外momo也準備了超過11萬份的美食、影音好禮，如達美樂披薩套餐、鮮茶道榛果摩卡、Youtube Premium 3個月免費序號等，於指定日期消費滿額就能登記帶回家。momo雙11超狂的活動內容，可望再創佳績。

momo週期購「Beauty Box美妝禮盒」也將於11月1日再次席捲美妝保養界，「巴黎萊雅」及「媚比琳」兩大美妝品牌繼首波美妝盒推出廣受好評後，此次全新秋季重磅精選版美妝盒，祭出9大超值美妝保養好物，包括媚比琳全新輕羽絨柔霧唇釉、武士道塑型眉筆、無敵特霧超持久遮瑕膏、輕柔眼唇卸妝液；以及巴黎萊雅三合一卸妝潔顏水 、金花萃馥活精華-茉莉小蒼蘭、玻尿酸瞬效保濕水光洗面乳、青春密碼酵素肌底調理精華、玻尿酸瞬效保濕水光精華等，888元即可入手價值超過2500元美妝盒，輕輕鬆鬆擁有洗、卸、保養、妝等超強好物。

momo週期購「Beauty Box美妝禮盒」後續訂閱以三個月為一期，若欲中止訂閱也無須繁雜手續，momo將於每期訂單成立前，貼心提醒消費者是否進行訂購並通知配送日期，讓消費者享有隨時免費取消訂閱選擇。