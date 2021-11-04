繼長榮航(2618)繳出獲利成績後，華航(2610)今天也公布第3季財報，在貨運維持高裝載率情形下，第3季合併營收達344.74億元，年增30％，稅後淨利28億元，較去年同期轉虧為盈，每股稅後盈餘0.51元，營收及獲利皆創疫情以來單季最高。累計前3季合併營收916.75億元，合併營業淨利47.22億元，合併稅後淨利10.98億元，歸屬母公司淨利15.55億元，也扭轉上半年虧損，每股盈餘0.28元。

華航第3季客、貨運增班，運能全力提升，客運市場在國際疫情與邊境管制措施影響下，仍以部分剛性需求為主，尚未明顯復甦；貨運出口市場穩健暢旺，持續維持高裝載率，汽車零件、半導體等載運需求殷切，帶動第3季整體提前進入旺季，華航超前布署因應貨運旺季需求，大幅推升貨收。

華航8、9月貨運收入接連突破百億大關，續創單月歷史新高，雖油價因全球需求反彈持續走升，9月份新加坡航空燃油均價(MOPS)已達每桶79.85美元，墊高整體營運成本，華航整合客貨機運用、有效提升運能，第3季轉虧為盈，也一舉彌補上半年虧損，在第4季傳統貨運旺季帶動下，整體營運情況樂觀可期。