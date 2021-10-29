全聯宣布收購大潤發之後，傳言多時的法商家樂福出售花落誰家，今再度傳出由持股四成大股東統一（1216）集團買。統一回應並聲明，這是假設性議題「如果屬實會買回股權」！

據稱，統一首度對家樂福出售回應，就是單純家務事，因為34年前，統一創辦人高清愿，親自到法國家樂福創辦家族達成共識，而台灣家樂福，更是法國有史以來第一個投資台灣的公司，對台灣產業來說有非常大的意義，為鼓勵法商來台投資，更首度持股40％，且當年法國家樂福來台投資，就與統一創辦人高清愿有協議，當法方明確要退出時，統一會買回股權，以協助對方退場，繼續承擔責任。

統一對此指出，如果屬實（家樂福出售）會買回股權，相對亦進一步承認與法商家樂福確有此協議，不過強調，所有回應都是假設性議題，對於此次再掀收購家樂福傳言「感到訝異」，在法國家樂福未有正式官方宣布（退場）前，任何傳言回應都是非常不禮貌。