合勤控（3704）3日召開董事會，決議為維護公司信用及股東權益，擬自4日起到明年1月3日買回庫藏股，買回區間價格為25~32元，惟3日收盤價34元，已明顯超過庫藏股買回價格區間，引發市場質疑，認為此舉似有口水護盤之嫌，4日碰巧上合勤控召開法說會，合勤控執行長楊國榮親上火線，對於庫藏股訂價擺烏龍乙事，他只以六字真言回應，「大家想太多了。」

為維護公司信用及股東權益，合勤控決議執行庫藏股，不巧卻碰上收盤價高出買回區間價格的情事，市場解讀口水護盤成分居多，受此利空影響，合勤控四日股價在跳空開高後不久就直殺到盤下，終場股價走跌1.76％，收在33.4元，惟仍超出庫藏股的買回價格上限32元。

對於庫藏股訂價引發市場關切乙事，楊國榮特別在法說會進行到提問橋段前，先行做出解釋，他強調，媒體對庫藏股訂價提出了很多的質疑，包括「公司是不是沒在看公司股價？」、「庫藏股沒誠意」、「庫藏股的決議讓人摸不著頭緒」，「其實大家真的想太多了」。

楊國榮強調，會提出買回庫藏股純然是為了股東權益做考量，就一般程序而言，董事會的提案必須在一周前提出，當時在做提案時已先做了三成的溢價準備，沒想到議案提出，股價卻觸底反彈，但議案已送交，董事會前也沒辦法再做更改，才會形成這樣的狀況。

不過，楊國榮也坦承，公司確實沒什麼在注意市場價格，畢竟股價的走勢，公司很難去控制。