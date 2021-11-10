金酒公司全體員工在疫情嚴峻下，仍戮力達成年度預算目標，本年度預估可上繳盈餘35億元以上充裕縣庫。（李金生攝）

金門縣長楊鎮浯今天宣布，明年元旦起縣府及所屬機關學校的約聘僱人員、技工友（含駕駛、作業員）、約用人員、臨時人員及按日計酬人員，以及金酒公司員工均比照軍公教人員，同步調高薪資4％。

縣府說明，行政院於10／28核定2022年軍公教調薪方案，明年元旦起加薪4％，此為25年來最高調幅，除了肯定軍公教人員的辛苦，同時希望藉此進一步帶動民間企業調薪。

縣長楊鎮浯表示，這2年受新冠疫情影響，感謝鄉親在離島醫療量能嚴重不足下，全力配合防疫措施外，更感謝全體縣府及各機關學校團隊，不管是站在第1線或是擔任後援工作，均能齊心抗疫守護金門，獲致全國唯一「零」確診的成果。

楊鎮浯也特別提到，金酒公司全體員工在疫情嚴峻下，仍戮力達成年度預算目標，本年度預估可上繳盈餘35億元以上充裕縣庫外，也在疫情緊張時，接受縣府徵用投入防疫酒精的生產，全體同仁兢兢業業，努力成果獲得鄉親肯定，期待比照軍公教人員調薪，可再進一步提高員工士氣，持續積極開拓銷路和擴大利潤，創造更佳營運績效。