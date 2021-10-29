陶晶瑩（陶子）29日歡慶52歲生日，她與老公李李仁一起去東北角吃海鮮大餐，豈料在途中碰上有車撞山壁，引發火燒車意外，陶子祈求平安、無人傷亡。李李仁昨曬出2人甜蜜合照，送上生日祝福、畫具禮物，陶子的女兒荳荳正在美國加州讀書，特別在IG上傳母女倆合照，甜蜜：「媽媽生日快樂，我愛妳。」兒子龍龍則是精心準備生日卡片。

陶子原定在年初首度登上台北小巨蛋開唱，卻因為疫情2度延期，29日宣布將在明年7月30日重回小巨蛋，她開心說荳荳很喜歡音樂，若屆時荳荳也放假返台，會詢問荳荳是否想上台，母女可以有驚喜合作，荳荳先前承諾說如果將來音樂製作更成熟，一定會幫媽媽寫歌。

陶子小巨蛋這次演出日期終於塵埃落定，由於還有半年以上的準備時間，陶子表示現在的心情反而相對平靜，除了好好生活、好好等待，自己也可以慢慢花時間運動、練身體，希望能在演出前調整成最佳狀態，而原本已排定的歌單與造型也將做微調，敬請期待。