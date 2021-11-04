連鎖餐飲品牌加入歡慶雙11的行列，Royal Host樂雅樂餐廳在11月8日至11月11日連續4天祭出點購指定牛排即享買一送一的優惠活動，同時也在momo電商平台於即日起至11月13日，限量推出「雙系列咖哩包12入特價499元，等於下殺55折，1份不到50元就能飽足一餐。

樂雅樂餐廳指定牛排買一送一的活動須提前1天以前完成訂位，賓客點購「紐西蘭菲力牛排」或「10盎司沙朗牛排」豪華套餐，就能享受買一送一的優惠，「紐西蘭菲力牛排」及「10盎司沙朗牛排」特別選用紐西蘭草飼牛，以低卡、低脂、低膽固醇為特色，帶有嚼勁、扎實口感，搭配季節配菜享用，去油解膩，也是樂雅樂的人氣餐點。

此外，樂雅樂也於momo電商平台即日起至11月13日限量推出「雙系列咖哩包12入499元」優惠，簡單三步驟加熱，加入自己喜愛的配菜，即能熱騰騰美味享用，原價899元，等同55折；於活動期間內購買，加碼贈送限量價值550元的沙朗牛排海鮮鮮蔬拼盤券。