看準中南部餐飲商機，日本迴轉壽司連鎖「藏壽司」宣布嘉義首店將於11月23日正式插旗耐斯百貨，並於11月16日搶先試營運，而藏壽司嘉義耐斯店將成為當地首間日系連鎖壽司店。屆時將推出為期兩周的FB按讚九折優惠，讓嘉義鄉親能體驗到藏壽司獨有的歡樂用餐時光。

配合季節轉換，藏壽司將於11月16日推出「好食特選」及11月19日限時7天供應「甜蝦珍鮭祭」，無論是「大滿足甜蝦握壽司」或是「豪華三鮮」等，各式熱門與新品項都將滿足饕客的味蕾！為回饋粉絲，藏壽司更加碼在嘉義、彰化、台北等10間店鋪推出藏壽司X三麗鷗家族限量滿額禮，在指定店鋪消費滿額就能把Q萌粉嫩的HELLO KITTY手提袋帶回家。

藏壽司「甜蝦珍鮭祭」將從11月19日到11月25日一連七天隆重釋出6道澎湃料理，包含全新登場的「大滿足甜蝦握壽司」及「大盛甜蝦仁飛魚卵」，兩品項皆盛上如小山一般的大量甜蝦，其中「大滿足甜蝦握壽司」共擺滿了16尾甜蝦，展現出視覺與味覺的豪邁饗宴；「大盛甜蝦仁飛魚卵」則以飛魚卵於上方點綴，讓口感層次再昇華。而老饕最愛的「豪華三鮮」也將再次昇華出擊，嚴選鮪魚、鮭魚及北海道大帆立貝，把三項超人氣食材盛入一盤，超高cp值絕對不容錯過！另外，鮮甜清爽的「炙烤玫瑰鹽柚子生鮭魚」、人氣款「親子生鮭魚壽司」及「帆立貝蝦仁茶碗蒸」也將現身，為藏友帶來冬日海洋盛宴。

為回饋全台藏友的支持，藏壽司也不斷在菜品上推陳出新，11月16日推出的藏壽司推薦菜單「好食特選」，即以多種佐料打造出3款獨特滋味，其中新推出的「炙烤青醬鮭魚」以烈火炙烤出青醬的香濃與鮭魚的鮮甜，讓雙重美味完美合一。「醬煮扇貝」則以新鮮扇貝佐上藏壽司獨家甜醬油，帶出令人難以忘懷的吮指美味。而「七味粉醃漬鮪魚」則以七味粉的辛辣，提升鮪魚的甘甜層次。

為與更多消費者共享開幕的喜悅，甜美可愛的人氣偶像HELLO KITTY也將從11月30日起，限量出沒於嘉義、彰化、高雄、台北等10間藏壽司店鋪，成為秋冬最溫暖療癒的陪伴。只要於指定店鋪當日單筆消費滿1200元，並按讚官方Facebook粉絲專頁，即可兌換限量的粉藍色HELLO KITTY手提袋，把捧著海膽軍艦的HELLO KITTY帶回家。