櫃買配合上櫃公司第3季財報公告，規劃一系列「櫃買市場業績發表會」，繼首場11月12日推出「5G應用」主題後，今（16）日推出第二場主題「IC設計」業績發表會，由大中（6435）、紘康（6457）及凌陽創新（5236）三家上櫃公司，以線上直播方式說明最新業績表現及營運展望。

櫃買中心指出，台灣擁有完整的半導體產業鏈，包括上游IC設計、中游晶圓代工與下游封裝測試；其中上游IC設計產業，根據資策會MIC，台灣廠商在全球市占率已逾二成，僅次於美國。11月16日邀請3家「IC設計」領域之公司，包括專注於離散式高功率元件IC設計廠商大中、以類比線路為核心技術之IC設計廠商紘康、及高階影像處理IC設計廠商凌陽創新等，線上直播說明財務及業務資訊。

接續周三到周五還有三場主題業績發表會，17日（周三）推出「富櫃200」主題，18日（周四）推出主題「生技醫療」，19日（周五）推出主題「電子商務及文化創意」等。

櫃買中心指出，各場次都由上櫃公司經營團隊說明營運績效及對未來產業前景看法，是瞭解企業營運發展契機及研究產業的最佳平台。各場次業績發表會簡報資料可於會議前一營業日至活動網頁下載，投資人亦可於活動網頁提問欄位輸入想詢問公司的財務業務問題，另各場次皆有錄製影音檔，置於櫃買中心網站提供查詢及點閱觀看。