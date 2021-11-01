66歲老翁採買魚貨忘記車停哪，警繞遍竹圍漁港尋回。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

桃園市大園區66歲廖姓老翁，10日31日下午至竹圍漁港採買魚貨，欲返家時卻找不到車，一度誤會遭人竊取，趕緊向警方報案，但老翁連車牌都記不得，警方查找老翁名下車子確認車牌號碼後，在竹圍漁港各停車場上千台車中，不厭其煩來回搜尋，總算找到老翁的車輛，讓他能順利返家。

大園分局竹圍派出所巡佐陳永斌、警員林俊青，昨日下午於竹圍漁港內巡邏時，廖姓老翁慌慌張張跑上前求助，自己開車來漁港採買魚貨，買完要回家時，卻發現車子不見，找了1個多小時都遍尋不著，擔心是遭人竊走，拜託警方幫忙協尋。

員警詢問老翁車牌號碼，但老翁年紀大記性不佳，忘了自己的車號，也想不起車子停在哪個停車場，員警利用老翁的身分證統一編號查詢車籍資料確認車號，在各個停車場內來回查看。

由於當天為假日時段人潮眾多，車子超過千輛，員警花了將近半小時，逐一檢視車號，總算在陶帝飽海鮮餐廳對面的停車場，找到老翁的車輛，老翁看見車輛失而復得，終於鬆了一口氣，頻頻向員警道謝，感謝警方的熱心協助，讓他能順利返家。