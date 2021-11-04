林嫌就是持這支手臂粗的棍棒將諶性老翁打成重傷。（警方提供／胡健森宜蘭傳真）

宜蘭76歲的諶姓老翁4日清晨獨自騎機車行經宜蘭市西門路時，只因車速較慢，後方林姓男子認為是在惡意擋車，竟以小客車將諶性老翁擋下之後，持棍棒一陣猛打，導致諶性老翁雙手、腳趾骨折及頭部、身體多處挫傷，險些送了性命，警方獲報後立即追查兇嫌，並迅速將犯嫌查緝到案，完成警詢後依傷害罪嫌移送宜蘭地檢署偵辦。

警方調閱監視器還原現場，這起傷害事件是諶姓被害人獨自騎著普通重型機車行經宜蘭市西門路，原本開車跟在機車後方的林姓犯嫌突然加速超車，並以自小客車擋住諶性老翁，隨即下車持棍棒對著被害人一陣亂棒猛打，與林某同坐一車的友人見狀趕緊上前攔阻勸架，林嫌這才停止施暴，並駕駛自小客車逃逸。

諶性老翁無端被亂棒打倒在地血流不止，所幸經附近民眾緊急報警協助，警方迅速趕抵現場並將被害人緊急送醫，經醫院檢視，諶性老翁有雙手、腳趾骨折及頭部、身體多處挫傷等嚴重傷勢，需緊急開刀治療。

警方雖然在5個小時內迅速逮捕林姓犯嫌，但卻在通知媒體時對於相關訊息「左閃右躲」，連可能會致命的傷勢敘述都以「無大礙」輕輕帶過，甚至還一度傳出有警方人員對被害人家屬施壓，引起媒體記者不滿，並懷疑加害人林嫌是否具有特殊身份，讓警方想「壓新聞」、淡化此一事件。

警方見事態擴大，趕緊補上更多的訊息及影片，而被害人家屬也主動出面澄清，表示是家屬之間的傳話有誤，並沒有警方人員施壓一事，同時對警方在第一時間就前往醫院慰問受害人及家屬以及全力協助調查緝凶的積極態度表達感謝之意。