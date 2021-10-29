針對有報導指稱，安泰銀行客戶與該行已離職2年多的前理專，發生投資糾紛情事，安泰銀行強調，該行所有業務，均依外部法規及內部規範的相關規定辦理，且有嚴謹的三道防線檢核機制加以控管，對於客戶在記者會中指稱該行不顧治理，並非事實，特發表嚴正聲明。

安泰銀行表示，該案自客戶今年2月8日到行反映後，隨即啟動調查，並配合提供客戶於該行所有開戶文件及交易明細供其查驗。經檢視客戶開戶及設定約定轉帳帳號的文件，皆為客戶親簽無誤；帳戶交易也多是本人臨櫃或透過網路銀行所辦理的交易；於該行所有的投資理財交易，都有電話錄音並經確認為客戶本人無誤。

安泰銀行指出，且安泰銀行皆有依規定寄送對帳單給客戶，對於客戶指稱該行前理專挪用其資金期間，即2017年2月至2018年12月，所有帳戶的交易，客戶自應有所知悉，並非至今年10月才聲稱是遭到該行前理專挪用。

安泰銀行說明，經查客戶最終資金匯出，是匯至他本人所約定的帳戶，且多數是匯至他本人開立於他行的本人同戶名帳戶。並且經了解，客戶嗣後所投資的商品，也非安泰銀行所上架銷售的產品，該行盼借助司法正常途徑，釐清相關事實。

安泰銀行強調，該行服務客戶的一貫立場不變，仍將以負責任的態度，積極協助客戶妥善處理，依法提供一切必要的資料，供客戶檢視或供司法調查使用。若前行員在該行任職期間，確實涉有不法，該行也將依法究其責任，絕不寬貸。