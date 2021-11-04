荷蘭金融服務公司ING集團周四宣布，由於費用收入增加、商業貸款利潤率提高，以及不良貸款成本降低，第三季稅前利益來到19.2億歐元(約22.2億美元)，高於分析師預期的18.0億歐元，也高於去年同期的12.0億歐元。

執行長Steven van Rijswijk表示，抵押貸款業務持續增長，企業貸款則受到新冠疫情的持續影響；商業貸款的利潤率則略為升高一些；並且，在投資產品和貸款的費用收入有強勁成長。

ING表示，第三季費用和佣金的收入成長了20%，來到8.82億歐元。

ING指出，由於主要市場經濟開始持續反轉，該集團能夠扭轉部分呆帳的提撥，因此不良貸款的提撥費用僅為3900萬歐元，低於一般水準。

ING集團上季新增了9.5萬名「主要」客戶，他們從ING購買至少一種金融產品；ING總共擁有1410萬名這樣的客戶。

核心貸款成長到31億歐元；消費貸款增加到47億歐元，其中主要是抵押貸款；批發銀行貸款為負的16億歐元，主要是商業貸款機構償還了在疫情期間的貸款。