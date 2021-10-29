高雄市左營區南下國道1號往左營接國10闸道上，今日晚間9時7分發生一起火燒車事故，一輛轎車疑似機械故障突然起火，整輛車瞬間陷入火海、燒成一團火球。(民眾提供／林雅惠傳真)

高雄市左營區南下國道1號往左營接國10閘道上，今日晚間9時7分發生一起火燒車事故，一輛轎車疑似機械故障突然起火，整輛車瞬間陷入火海、燒成一團火球。

高雄市消防局獲報後，出動楠梓、岡山分隊共7車14人前往搶救，現場燃燒1輛自小客車，到場出水撲滅，無人員受傷受困。