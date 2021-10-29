國1往左營接國10閘道上火燒車 幸無人員受傷受困 23:182021/10/29 中時 林雅惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 高雄市左營區南下國道1號往左營接國10闸道上，今日晚間9時7分發生一起火燒車事故，一輛轎車疑似機械故障突然起火，整輛車瞬間陷入火海、燒成一團火球。(民眾提供／林雅惠傳真) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高雄市左營區南下國道1號往左營接國10闸道上，今日晚間9時7分發生一起火燒車事故，一輛轎車疑似機械故障突然起火，整輛車瞬間陷入火海、燒成一團火球。(民眾提供／林雅惠傳真) 高雄市左營區南下國道1號往左營接國10閘道上，今日晚間9時7分發生一起火燒車事故，一輛轎車疑似機械故障突然起火，整輛車瞬間陷入火海、燒成一團火球。 高雄市消防局獲報後，出動楠梓、岡山分隊共7車14人前往搶救，現場燃燒1輛自小客車，到場出水撲滅，無人員受傷受困。 台灣KOM自行車登山王挑戰賽 馮俊凱稱王曾可妡封后 北京防疫再升級！環球主題公園將進入應急防疫狀態 #左營 #國10 #道上 #人員受傷 #受困 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 私菸案遭重懲7將校現況曝光 陳敏華說謊升官唯一得利 11:042021/10/29 政治 民進黨高雄巿議員參選人成立「邁向過半大聯盟」 22:332021/10/29 政治 明年有1萬多位後備軍人要教召14天 邱國正曝規劃 10:432021/10/29 政治 總統證實美軍在台 邱國正重申：交流協訓非駐台 10:292021/10/29 政治 國民黨：降低兩岸敵意自立自強 郭正亮：呼應國慶談話明確定位 04:102021/10/29 焦點要聞 影片直擊 10噸重履帶突滾落曳引車 轎車瞬間壓成鐵餅 11:382021/10/29 社會 氣候峰會在即 英駐聯大使：預期習近平不會出席 03:042021/10/29 國際 印太商業論壇我奪下電動車主講國資格 分享台五大優勢 15:512021/10/29 財經 購車糾紛爆疑妨害自由？中市警迅速追查虛驚一場 19:382021/10/29 社會 遊覽車頭全毀！國3汐止段4車追撞4人傷 驚悚畫面曝光 18:272021/10/29 社會 看完CNN專訪蔡英文 前總統府發言人批這段話「失言」：足以一言喪邦 09:302021/10/29 政治 社會熱門新聞 陸風衣正妹M腿「當街三人行」 2男搶吻 1女片瘋傳 - 社會 【獨家】陸軍蘭指部士官與女友吵架 負氣歸營疑自傷陳屍營區 - 社會 涉財報不實 群聯電子董事長遭判刑 - 社會 冷血女魔頭率同事凌虐20歲男致死 棄屍彰化10人遭逮1人在逃 - 社會 社會9點檔》輕熟女遭「開膛」割乳 恐怖殺人魔墜樓雪葬真相 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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