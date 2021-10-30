中央疫情指揮中心原規劃在13輪開放AZ與BNT混打又延期，今（30）日高雄展覽館接種站出現1名孫姓女子，指自己在國外已施打AZ第一劑，要求混打BNT未果，大鬧咆哮「今天一定要打到BNT」，因情緒失控並辱罵在場工作人員和警員，當場被上銬逮捕，依妨害公務罪嫌送辦。

根據了解，今天上午10點多，高雄市一名老婦人在孫姓女子的陪同下，前往設在高雄展覽館的接種站施打疫苗，但孫女被工作人員擋在門外，醫護人員委婉告知在台灣目前無法混打BNT，但孫女不滿權益受損不願離開，當場情緒失控咆哮：「今天一定要打到BNT」，在場維持秩序的警方見狀，將孫女架開，並先上銬。

孫女不滿被警方逮捕，大喊：「我只是要打疫苗而已，你們不讓我打疫苗把我拖出來」，警方勸孫女要冷靜，孫女仍大喊「我根本就沒做過犯法的事情，放手啊！」還辱罵工作人員以及員警是垃圾，被依妨害公務罪逮捕送辦，成為全國首例「要求混打疫苗不成，大鬧接種站被移送法辦」先例。

中央疫情指揮中心BNTAZ疫苗接種站