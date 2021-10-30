從0比2追到5比5，加射時協會青年隊張譯中先射出10分箭，寒舍集團「阿魏」魏均珩更神，以更接近靶心的10分箭勝出，重奪「箭林之王」榮銜。小蝦米張譯中雖敗，但表現超精采，連魏均珩都盛讚：「很有王者之風！」

中華企業射箭聯賽3年「箭尊爭霸戰」，30日在國立體育大學射箭場登場，「箭林之王」戰況超虐心！兩位「強心臟」箭手強碰，讓觀眾看得血壓飆高，精采無極限。

這原本該是一場小蝦米與大鯨魚的懸殊對決，寒舍集團魏均珩在企業射箭3年例行賽中，出賽17場（8場個人加9場團體賽）全勝，勝率百分百並拿下「滿分王」，東京奧運射下男團銀牌、世錦賽再收男團銅牌，人稱「奧運金牌殺手」。

張譯中又是誰呢？翻開成績單，剛加入射箭聯賽的張譯中，就讀三民高中二年級，雖在今年全中運拿下男子反曲弓團體賽金牌、個人賽銀牌，但在企聯例行賽只扛過1次單打，且以落敗收場。但沒比到最後一刻，誰也不知道結果如何，這就是比賽吸引人之處！

此役一開賽，張譯中28比27先取得2比0，第二局「阿魏」回敬兩支10分箭，29比25追成2比2，第三局28比28變3比3，第四局張譯中交出兩支10分箭5比3再度領先，但「阿魏」沒在怕，「10、10、10」刷一排滿分，硬是扳成5比5。

加射驟死賽戰況更刺激，先射的張譯中初生之犢不怕虎，10分箭到手，壓力全在魏均珩身上。此時現場的空氣似乎凝結了，大家都摒息以待，只見「阿魏」老神在在，不僅也射出10分箭，還比張譯中的箭更接近靶心，出手後他開心振臂，繼企箭元年後再度榮膺「箭林之王」，重返榮耀。

因為參加世錦賽，回國後按防疫規定被「關緊閉」，21日才剛出關的魏均珩坦言，21天沒練箭，重回射箭場時有點陌生。他笑說：「如果自主管理時還可練箭，該有多好？但這個願望會不會太不切實際，哈！」

對於自己今天的表現，魏均珩說：「壓力一定有，但還是要求自己專心在自己的動作上，跟自己拼，但今天很多動作都沒做好，運氣還不錯就是了，我給自己的表現打70分。」魏均珩也不吝給後進掌聲。「張譯中今天的表現非常棒，整體發揮得很不錯，過程也沒有太大的起伏，有王者之風。」