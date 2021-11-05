生技產業年度盛會、亞洲最具規模的BIO ASIA在新冠肺炎疫情衝擊下，今年逆勢以先線上、後實體分段開展，財團法人生物技術開發中心(生技中心)以十年磨箭的軟實力，透過技術加值、商業推動與新創扶育三箭，助攻生醫新創邁向資本市場與國際舞台，今年生技中心以創新技術成果展示再加上新創扶育的交流對談，展現生技中心在生醫產業技術加值與新創推動的成果與專業。

生技中心在經濟部技術處科專支持下，持續鎖定有市場前景的癌症新藥與精準醫療技術的研發加值，本次BIO ASIA會場上精選數項備受矚目的創新研發成果來展示，包含精準治療FLT3基因變異的急性白血症(血癌)用藥，此藥物已驗證具有高活性及高專一性，對於5年存活率僅15~20%之AML治療具有臨床切入點與市場價值。另一個針對MSLN基因變異所開發的癌症藥物，已分別驗證在卵巢癌、胰臟癌、子宮內膜癌、非小細胞肺癌等的治療效果，進一步評估其劑量及安全性後已進入到候選藥品的開發階段，積極推展與開發癌症用藥的廠商共同合作。

生技中心成功開發的結合抗體高專一性與化療強大毒殺作用的次世代抗體藥物複合體（Antibody-Drug Conjugate ADC）-Tri-mannosyl平台技術，藉由酵素將化學藥物以4個單一分子(4A)或2個不同分子(2A2B)模式與抗體藥物結合，有別於其他市面上ADC藥物，對於癌症治療提高療效與克服嚴重副作用的潛力更高，此技術平台可開發一系列ADC新藥，後續發展極具前景。

另外獨步全球的蛋白質藥物生產平台-高產量CHO-C細胞表現系統，包含載體、CHO細胞宿主及製程設計等均擁有多國專利保護，生技中心突破技術瓶頸，提高其穩定度是現有CHO-S的兩倍，在100克細胞中，穩定細胞株就高達60~70克，產量方面更成功以連續式製程取代現行的傳統批次製程，產量與品質均有競爭力。本次於BIO ASIA亞洲生技展上，期待吸引更多國內與國際廠商加入與生技中心合作的行列。

生技中心呼應以新創來扶植產業發展的新策略，吸取過往經驗仍以研發技術的投入為主，吳忠勳表示，就像獵人或選手在拉弓一樣先蓄積科技能量，然後運用商業推動與新創輔導的掃描對焦後，以讓衍生新創這支箭射得又遠又準，直中引領全球目光的標靶，這是生技中心接下來要推動的重點。