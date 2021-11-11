高雄林皇宮婚宴會館及美麗島、左營、中央公園捷運站相繼成為疫苗接種站後，高市府11日宣布市府四維行政中心也將化身疫苗接種站，提供到市府洽公民眾有更便捷的接種服務，分別在11月12日提供BNT疫苗、15、16日提供AZ疫苗。
高市府衛生局表示，為了提供到市府洽公民眾更便捷的接種服務，特別在四維行政中心設置疫苗接種站，11月12日提供BNT疫苗，民眾可至「高雄市新冠肺炎疫苗接種預約系統」預約，11月15、16日則提供AZ疫苗，民眾須於11月12日中午12時前至「COVID-19公費疫苗預約平台」完成預約接種。
除了COVID-19疫苗接種以外，市府接種站也將在11月19日提供公費流感疫苗接種服務，符合公費資格者可至「高雄市新冠肺炎疫苗接種預約系統」預約，限480個名額。衛生局呼籲，11月29日前全國仍維持二級警戒，民眾完成疫苗接種後，仍應遵守防疫新生活原則，勤洗手、戴口罩、保持社交距離，以降低感染風險。
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