美國國家情報總監辦公室29日發布新冠病毒溯源問題解密版報告，大陸外交部發言人汪文斌今回批美方應停止攻擊抹黑中國，同時，他還稱美方應接受世衛專家訪問，「並開放德特里克堡生物實驗室以及生物實驗基地」。

汪文斌表示，美國情報部門8月發布這份所謂溯源問題解密版報告摘要時，中方就表明了堅決反對的態度，「謊言重覆一千遍仍然是謊言，這份報告無論發布多少遍、炮製多少版本，也改變不了其徹頭徹尾的政治報告和虛假報告的性質，毫無科學性和可信度」。

他說，近期80多個國家已經以致函世衛組織總幹事、發表聲明或照會等方式，明確表明了反對溯源問題政治化，維護中國—世衛組織聯合研究報告的立場。

他又稱，但美方置國際公義於不顧，仍執迷於政治操弄和情報溯源，這只能進一步損害全球溯源科學合作，進一步破壞國際抗疫合作，帶來更多的生命損失。

汪文斌表示，美國現在應該做的是，停止對外甩鍋推責，把精力放在國內抗疫和全球合作上來，停止政治操弄，為全球科學家開展溯源合作創造條件，停止攻擊抹黑中國，回應國際社會合理關切，接受世衛專家訪問，並開放德特里克堡生物實驗室以及生物實驗基地。