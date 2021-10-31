美國國務院表示，國務卿布林肯將於31日將在義大利羅馬與中國國務委員兼外長王毅會晤，這是兩人自3月份阿拉斯加火爆會談後的第二度會面。

布林肯與王毅正在羅馬出席二十國集團（G20）領袖峰會。王毅是作為中國國家主席習近平特別代表到羅馬與會，習近平則將以視訊方式參加峰會。

今年3月，布林肯與白宮國家安全顧問沙利文，在阿拉斯加州與王毅及中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪會面，當時兩方在鏡頭前激烈交鋒，會談後也並未發表聯合聲明，被外界視為中美關係持續緊繃。

不過值得注意的是，近日中美高層溝通顯著升溫，10月26日，中國國務院副總理劉鶴才與美國財長葉倫（Janet Yellen）再度進行視訊通話，劉鶴向美方再次提出取消加徵關稅，葉倫則「坦率地提出關切的問題」。隨著雙方貿易主談人聚焦的議題日益明確，透露出中美新一輪經貿談判應已不遠。