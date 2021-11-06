新華社6日報導，內蒙古自治區紀委監委日前公布的資訊顯示，內蒙古在對涉煤腐敗「倒查20年」的專項整治工作中，已累計為大陸挽回經濟損失523.88億元（人民幣，下同，約合新台幣2252.68元）。

2020年2月28日，內蒙古自治區黨委、政府召開自治區煤炭資源領域違規違法問題專項整治工作動員部署會議。一場「倒查20年」的煤炭資源領域反腐風暴就此開啟。

隨著專項整治逐步深入，一大批「煤老虎」「黑金碩鼠」現出原形，烏蘭察布市委前書記杜學軍，鄂爾多斯市人大常委會前黨組副書記、副主任劉桂花，內蒙古自治區前國土資源廳黨組成員、副廳長王傑等多名黨員領導幹部應聲落馬。在強大震懾和政策感召下，17名幹部主動投案。

截至目前，全區共立案涉煤案件736件、1023人，其中廳局級幹部69人、縣處級幹部243人。共有1656人被追責問責。

內蒙古自治區紀委監委相關負責人表示：「經過一年多集中整治，全區涉煤腐敗突出問題得到全面整治，煤炭資源發展環境明顯改善。」