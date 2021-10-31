許厝港捕鰻漁業設施創意設計大賽，廣邀全國設計團隊參與地景藝術創作，用海廢浮球、漁網、漂流木、瓶蓋和蚵殼等物件創作，讓鰻苗架大變身。（桃園市環保局提供／陳夢茹桃園傳真）

桃園市大園區早年的在地捕鰻人都是在天黑時涉水捕鰻，但鰻苗文化隨時代變遷逐漸流失，許多鰻苗架長年閒置荒廢，導致環境髒亂，許厝港濕地辦理捕鰻漁業設施創意設計大賽，總獎金高達35萬元，31日舉行頒獎典禮。

市府表示，每年11月至隔年2月，大園當地的捕鰻人會摸黑涉水，順應潮流的漲退去捕捉具高經濟價值的鰻魚苗，但隨時代變遷許厝港捕鰻苗文化逐漸流失，許多鰻苗架長年閒置荒廢，導致環境髒亂，漸漸與海岸景觀產生違和感，當地要求拆除的聲浪始終不斷。

市府指出，為此市府採用有效管理取代嚴格取締，自2020年1月對鰻苗架進行全面普查，從老街溪至埔心溪口清查出48座捕鰻設施，並完成登記列管，要求設施所有人落實自主管理，而無主設施便立即拆除。

今年特別舉辦許厝港捕鰻漁業設施創意設計大賽，廣邀全國設計團隊參與地景藝術創作，藉由耆老介紹當地的捕鰻文化，導入新興創作理念，用海廢浮球、漁網、漂流木、瓶蓋和蚵殼等物件來創作，讓鰻苗架大變身。

海管處說，這次活動總獎金為35萬元，最高獎金更有10萬元，第1階段有15組激烈競圖比賽，篩選出6組進行第2階段創作比賽，最後決選南投創作團隊的作品「豐收」獲得金質獎殊榮。昨日所有會人士更一同騎乘自行車沿途欣賞得獎作品，鰻苗設施經由藝術家的巧手，成為亮眼的人文地景。