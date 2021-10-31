中華經濟研究院綠色經濟研究中心（CGE），以民間組織力量發起舉辦《臺灣循環經濟獎》，11月1日起連續三天在中經院為企業界說明新年度內容，包括此次才有的「永續金融」分類標準、因應「碳邊境調整機制」及其管理制度，結合企業核心能力，納入永續考量的整合體制。

主辦單位表示，推動企業組織從環境永續真正邁向經濟永續，應該要接軌國際永續經濟活動標準的質化與量化指標，且要配合未來國內永續金融發展趨勢，今年的第三屆《臺灣循環經濟獎》，聚焦於「永續金融」、 「碳中和認證實務」、「衡量企業循環轉型指標」等議題，遴選出優質標竿企業，有別於過去兩屆。

全球有超過130個國家宣布在2050年之前達到淨零排放的目標，蘋果、微軟等國際品牌商也做出承諾，會推出減碳排放的產品設計概念，中經院綠色經濟研究中心表示，臺灣身為全球電子產業供應鏈的重要夥伴，有責任跟著循環經濟的趨勢轉型，此項獎項歷屆獲獎的典範企業，包括友達光電、優勝奈米科技、臺灣糖業、歐萊德等，無論是在產品製程或企業管理模式，皆成功置入循環經濟概念，持續朝減碳排放目標努力。

第三屆 《臺灣循環經濟獎》甄選獎項，包括「企業獎」、「產品獎」、「再生技 術獎」、「投資獎」、「創新服務獎」、「中小企業?」、「英雄獎」七個面向，主辦單位表示，據此肯定臺灣企業於永續發展、循環經濟的深耕，共同競逐未來淨零目標。