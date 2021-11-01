大江(8436)今年10月購美國廠後首度亮相，在疫情復甦的美國年度保健盛會Supply Side West美西保健展中，拿下展場入口攤王，成為專業參訪者群聚矚目焦點。

大江的CDMO整合保健美膚研發製造方案，成為在場觀眾的熱議話題，大江單一展位即可包含最新科研、美台日中多產地製造，直通全球62國市場的一站式服務，等同於同期4-6家參展商加總方能整合的完整配套。還能協助品牌客戶橫跨保健與美膚雙領域，無論在產地行銷、供應商管理，或是管銷成本節制上，都能為品牌省下可觀成本與開發時程，大江儼然成為美國品牌佈局亞太市場最具彈性與優勢的優質夥伴。

大江與和康生技(1783)合作開發的Maxi Collagen三胜(月太)膠原蛋白，成為本次美西保健展的最佳膠原蛋白產品，以醫材等級技術提升三胜(月太)濃度，超越當今日韓廠商的產品含量三倍以上，能達到快速吸收七天有感的高體感指標，以電腦精算胜(月太)切點，及獨家配方酵素分解，讓三胜(月太)製程提升到高良率可準控的新層次。

大江指出，北美疫情仍在起伏波動狀態，而大江北美團隊已超前部署推進市場，成為支持品牌客戶在市場復甦時脫穎而出的即戰力。