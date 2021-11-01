台南市政府為發掘多元旅遊題材，首度祭出總獎勵金100萬元，向全台部落客招手，1日宣布將舉辦「台南牽手創作祭」活動，希望透過部落客的生花妙筆，用文字牽起遊客前來台南旅遊的衝動，進而帶動商機。

市長黃偉哲表示，台南市以美食、歷史、文化自豪，過去無論是主動邀請部落客體驗踩點，或電商平台以行銷聯盟方式提供部落客撰文，都是透過部落格文章帶動業者收益的一種方式；此次藉由「台南牽手」的方式，希望能幫旅遊電商、部落客及外地遊客前來台南觀光旅遊時，有更好的體驗，市府也會持續將觀光品質顧好，讓「台南牽手」變成台南旅遊的「推手」。

市府觀光旅遊局指出，此次活動共計4個月，從2021年11月2日至2022年2月28日止，2日起開放線上報名，完成報名後於個人部落格公開創作台南遊記，即有機會獲得「當月創作獎勵金」最高2萬元；全程參與創作達4篇者，更有機會獲得「最終創作獎勵金」最高10萬元。另外，針對首周搶先完成報名者，將於8日抽出40人，經完成指定條件另可再獲踩線獎勵金6000元，總獎勵金高達100萬元。

PIXNET創辦人暨產品策略副總經理劉昊恩認為，數位時代部落格文章具高度網路搜尋優勢，許多店家及旅遊電商都仰賴部落客協助行銷；部落客創作之餘，也有機會獲得主動收益或從導流中被動分潤。此次很榮幸受邀出席見證「台南牽手創作祭」活動的開幕，相信活動能為店家、旅遊電商及部落客帶來實質效益，該公司也將號召站內、外部落客總動員，共同前來台南創作遊記。

觀旅局長郭貞慧也說，此次活動的招募對象不限於知名部落客，也不限創作主題，就是為了讓大大小小的部落客都能盡情發揮，打破以往直接邀請前來踩線的方式，在不過多設限的情況下，無論創作題材是美食佳餚、親子歡聚、敬老健行、情人約會等，都非常樂見。

另外，郭貞慧還提到2022年台南將列入《米其林指南》評鑑，觀旅局也將持續與業者合作，推進台南美食接軌國際餐飲趨勢，歡迎美食部落客前來搶先體驗。