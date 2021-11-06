由客家委員會補助興建的「添丁亭」今天舉辦啟用儀式，台東縣政府表示，「添丁」象徵新生命的到來，「亭」則是代表客家人奉茶文化的日常，面臨少子化的危機，風雅的特色亭子，可讓新人拍婚紗，增加浪漫情趣，促進生育率。

由客委會補助台東縣政府興建的「添丁亭」， 6日舉辦啟用儀式。（莊哲權攝）

以「歌禾舞穀、平安到來」為主題，客庄12大節慶之一的「台東好米收冬祭」6日開幕，為期1個月的客家藝文活動正式展開，11月13日在池上鄉福德宮有傳統收冬祭典及稻浪收割體驗，11月27日在鐵花新聚落有「舞穀稻來」舞蹈邀請賽，而由客委會補助興建的添丁亭也在開幕活動中正式啟用。

由客委會補助台東縣政府興建的「添丁亭」， 6日舉辦啟用儀式。（莊哲權攝）

台東縣政府民政處表示，「添丁」象徵著希望與期待，有著正面的涵義，面對少子化的國安問題，與縣長饒慶鈴提倡的生育政策相呼應，而「亭」則描述客家人日常生活中的奉茶文化，呈現生活中體貼及愛心的人情味，歡迎情侶、新人來外觀風雅的添丁亭約會、拍照，培養浪漫氣氛「增產報國」。

出席活動客委會主委楊長鎮表示，客委會規定，只要向該會申請辦活動全部要講客語，否則以後要補助會比較難，所以他提醒台東縣內客家重點發展區的池上、關山、鹿野等3鄉鎮公所，應更重視客語使用或公教人員的客語認證，否則將會影響相關活動的補助比例，他也鼓勵的年輕人，無論標準與否，都應該多講客語，才不會讓客語滅絕。

今天的開幕活動由順天書屋擊鼓隊揭開序幕，「天空舞集」帶來客家民族舞稻示範演出，同時也安排炊飯與米篩目教學，會場上大紅燈籠高高掛，洋溢著濃濃的客家風情。