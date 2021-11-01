美國野生動物科學家最近發現兩隻雌性加州禿鷹，竟然在沒有與雄鷹交配的情況下，孵了沒有不來自雄性基因DNA的公雛鷹，可說是處女生子。

聖地亞哥動物園野生動物聯盟 (SDZWA)的保護遺傳學主任奧利佛‧萊德(Oliver Ryder)說：「這確實是一個了不起的發現。我們原本只是想證明雛鷹的親子關係，而進行的遺傳研究，卻發現雄雛鷹的基因雖然具有雄性 ZZ 性染色體，但都是從[雌性禿鷹母親所獲得，這非常罕見。」

在學術上，不需交配就產下後代的繁育，稱為「孤雌生殖」，這在蜥蜴、蛇、鯊魚、鰩魚身上比較多見，鳥類這樣的溫血物種並不常見。而且在多數的情況，孤雌生殖僅能產出雌性後代，因為雌性缺少雄性基因，但是這2隻母禿鷹卻在沒交配的情況生了個兒子。

根據 SDZWA 的一份新聞稿，兩隻雌性禿鷹一直與一隻有生育能力的雄性一起飼養，並且多年來與配偶一起生育了幾個後代 ，所以他們本來對於禿鷹產子不以為意，直到研究人員對生物樣本進行常規分析時，才查出牠們的兒子沒有任何父親的基因。

🚨BREAKING NEWS🚨



Scientists at SDZWA discovered two California condor chicks have hatched from unfertilized eggs. This sort of asexual reproduction known as parthenogenesis is a first for the species and provides new hope for their recovery. Read more: https://t.co/m5MZhqt21l pic.twitter.com/vRxGbKZy2S — San Diego Boo 👻 Wildlife Alliance (@sandiegozoo) October 28 2021

不幸的是，這兩隻小鷹後來都死了，一隻在 2003 年兩歲時死亡，另一隻在 2017年七歲時死亡。

根據加州魚類和野生動物部的說法 ，加州禿鷹目前處在「極度瀕危」的物種，這已經比過去有所改善，由於強力的保護工作，已經從原本的「瀕臨滅絕」要好一點。加州圈養與繁殖的加州禿鷹，在長大後會送到西南部和墨西哥放生，使該物種目前的野外數量增加到大約 500 隻。