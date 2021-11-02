鄉林(5531)集團成都綜合投資案，先前因成都鳳凰山機場搬遷延宕而停工5年，現在航管確定解除並復工，尤其在貸款資金到位後，全力加速啟動，對鄉林可說是一大激勵。目前售樓中心與樣品屋已完成，等2021年底或2022年初取得售樓證後就可正式開賣，可望逐年貢獻整體營收。

鄉林集團指出，成都案因鳳凰山機場搬遷延宕，航管也未能解除，所以蓋到15樓後，停工5年，政府通知我們正式解除航管，可以恢復施工，成都案的銷售接待中心與樣品屋，在基地旁的接待中心，10月已經完工，準備喜迎客人，苦盡甘來。

鄉林指出，成都案11月起開始準備潛銷，等年底或明年初取得售樓證，就可公開銷售。明年初R6總銷金額約台幣100億元。另外R4地塊也同步復工，明年第二季可接棒銷售，R4總銷金額也是台幣100億元。

鄉林指出，整個成都案7個地塊，總基地面積約為289畝，包括房產住宅，商住，店面與涵碧樓酒店等，總銷約人民幣150億元，分期開發，預計3~4年完工。