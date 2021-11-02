大陸央媒CGTN報導，中國工程院院士鍾南山表示，在目前的情況下，相較於感染後再治療，中國採取的「零傳播政策」並非成本過高，而是一種低成本的做法。

鍾南山說，中國對世界開放以後，病情的輸入一定會出現小規模聚集性的疫情。那麼這種情況我為什麼認為大概一個月之內就能控制，還是取決於中國非常強力的監管、防控以及我們原來的、世界的經驗。

鍾南山表示，零容忍或者零傳播是不得已而為之的。因為它的傳播太迅速，而且它的複製指數太高了。而且現在看起來，儘管有疫苗，病死率從全世界來看的話是2％左右，還是不能夠容忍這麼高的病死率，所以現在採用零傳播的政策。的確成本是比較高的，但是比起你不管它、放開它，成本就更高。因為現在也有一些國家儘管還有一些小量的傳播，但是他們就決定採用全部放開的辦法，那麼最近這兩個月出現大量的感染又要開始收縮，那麼這一來一回帶來的成本的代價是更大，對於市民、對社會的心理影響也是更大。

鍾南山說，零容忍、零傳播政策持續多長時間那有賴於世界、各地，看看全世界對它的防控情況，因為中國做得再好，只要是有開放、有輸入的話肯定還會有傳播。所以目前這樣的情況下，我認為零傳播戰略並不是成本過高，而是比較低成本的一個做法。