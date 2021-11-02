宏達電公布第三季獲利，營業毛利率從上一季29.9％上升至31.6％，增加1.7個百分點，營業淨損為8.82億元，比上一季再減少1.66億元，雖然本業持續改善，然而受到業外收入減少影響，第三季稅後虧損放大至7.7億元、比上一季虧損增加38.7％，打破連續5個季度稅後虧損連續減少的佳績，但仍比去年同期虧損14億元少了將近一半。第三季每股虧損0.94元，前三季累計稅後虧損為23.45億元、每股虧損為2.87元。