宏達電第三季本業進步 稅後虧損卻放大至7.7億元 13:102021/11/02 工商 吳筱雯 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 宏達電公布第三季獲利，營業毛利率從上一季29.9％上升至31.6％，增加1.7個百分點，營業淨損為8.82億元，比上一季再減少1.66億元，雖然本業持續改善，然而受到業外收入減少影響，第三季稅後虧損放大至7.7億元、比上一季虧損增加38.7％，打破連續5個季度稅後虧損連續減少的佳績，但仍比去年同期虧損14億元少了將近一半。第三季每股虧損0.94元，前三季累計稅後虧損為23.45億元、每股虧損為2.87元。 元宇宙概念股大漲後 走勢開始分歧 台積電被踢爆的3大血汗內幕 台灣人看完卻覺得很悲哀 #宏達電 #稅後虧損 #一季 #本業 #虧損 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《通信網路》元宇宙話題勝業績 宏達電Q3每股虧0.94元 10:172021/11/02 財經 短漏報所得低於5％ 虧損可抵稅 04:102021/11/02 金融．稅務 台股盤中激戰半年線 量能估創近期大量 11:482021/11/02 財經 個人房地合一稅 別踩五大雷 04:102021/11/02 金融．稅務 台灣權王－日月光力成後市 法人按讚 04:102021/11/02 證券．權證 全球貨櫃航運巨頭大漲 長榮、陽明、萬海漲逾3％ 11:112021/11/02 財經 《半導體》超豐Q3獲利連5季攀峰 前3季創全年新高達陣 12:162021/11/02 財經 軋空、中小型、作夢題材 彈主調 04:102021/11/02 證券．權證 義隆全年獲利 拚年增五成 04:102021/11/02 證券．權證 權值股回神 台股上漲逾百點攻克半年線 11:482021/11/02 財經 編‧輯‧室‧報‧告－軋空手行情啟動 台股也通膨了嗎？！ 04:102021/11/02 專題周報 財經熱門新聞 美工程師抱怨「怎麼贏得了Intel」 直接印證張忠謀這預言 - 財經 台積電「超多缺點」嚇到美國人 張忠謀過往3大警告再被翻出 - 財經 聯合國點名捐1600億救飢荒 馬斯克怒嗆：做到這件事就捐 - 財經 遠東也要買家樂福！徐旭東回嗆統一：看誰價錢出的高 - 財經 - 工商 馬斯克突然用中文發「七步詩」 引爆網熱議：是向誰喊話？ - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。