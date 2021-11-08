工業電腦廠友通(2397)雖仍受零組件缺料漲價、產能搬遷費用增加等逆風干擾，但2021年第三季獲利已自近7年半低點回升，每股盈餘（EPS）0.62元。隨著產品調價陸續完成、缺料狀況逐步緩解，配合桃園產能年底到位，公司預期毛利及獲利將逐步回歸正常水準。

此外，友通亦同步公告人事異動案，由於集團職務輪調，總經理自10日起將由其陽原營運長蘇家弘接任。蘇家弘曾任佳世達智能方案事業群研發及營運處長，於工業電腦及資通訊產業均有深厚背景與經驗，未來友通與其陽間的資源整合與業務合作將更加密切。

友通2021年第三季合併營收再創37.39億元新高，季增14.32％、年增83.29％，但毛利率18.33％、營益率4.3％分創近16年半及17年低點。不過，受惠業外虧損大減，歸屬母公司稅後淨利0.71億元，季增13.74％、年減33.09％，每股盈餘0.62元。

累計友通前三季合併營收90.18億元，年增達44.14％、改寫同期新高，但毛利率20.61％、營益率5.3％，分創近17年及近18年同期低點。雖然業外虧損大減91.13％，歸屬母公司稅後淨利1.99億元、年減達38.93％，每股盈餘1.75元，雙創近8年同期低點。

友通受惠投資入股美國特殊應用電腦通路商Brainstorm、得約35.09％股權，自5月併入合併財報計算，配合持股48.07％的子公司工業自動化整合銷售通路商羅昇營運動能顯著回升，帶動第三季營收連2季改寫新高、前三季營收強勁成長。

不過，由於投資公司業態不同，影響友通毛利率組合結構，且工業電腦本業仍受上游缺料漲價的遞延效應影響，加上汐止廠產能遷移至佳世達桃園廠區，產生額外費用及製造成本，均影響第三季毛利率及營益率等本業獲利表現。

展望後市，友通表示，由於反映成本的產品調價已陸續完成、缺料問題逐步緩解，毛利與獲利預期將緩步回歸正常水準。而年底桃園廠房製造能量到位，PCBA與系統組裝產能均將大幅提升，且可就近與佳世達集團製造資源整合，將加速擴大生產動能與彈性。

而產能搬遷後的汐止廠房土地，友通8月初已公告，基於整合產能及活化資產考量，將以5.5億元賣給同業艾訊(3088)，交易預計11月完成，預估處分利益達約4.19億元，以目前實收資本額估算，可望挹注每股盈餘達3.66元，強力挹注下半年獲利成長動能。