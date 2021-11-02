徐旭東嗆「家樂福非家務事」 統一4字回應了 17:242021/11/02 中時 吳靜君 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 遠東集團加入台灣家樂福股權之爭，統一回應了。（圖／報系資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 針對購買家樂福股權，遠東集團董事長徐旭東嗆統一集團表示「法商家樂福沒說家務事，看誰價錢出的高」，統一集團低調回應，對於徐旭東的說法「不予評論」。 統一集團今日對於家樂福出售股權案再轉低調，不願意再多做說法。 繼全聯併購大潤發後，台灣家樂福也有意出售，統一日前曾對外表示「這是家務事」，遠東集團董事長徐旭東證實有參加出價，對於統一家務事說法，徐旭東回應「法商家樂福沒說是家務事，要看誰價錢出的高」。 女星控訴在加護病房「被人糟蹋」 新光醫院回應了 《百貨股》搶攻雙11 7-ELEVEN虛實並進衝優惠 #家樂福 #家務事 #徐旭東 #統一 #回應 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 美國公司駐港總部 18年來最少 04:102021/11/02 焦點新聞 2024總統大選民調藍營最高 侯友宜回應了 10:322021/11/02 政治 前大使轟柯P是最爛台北市長：只有一個最大功能 14:222021/11/02 政治 麗寶國際雕塑雙年獎揭曉 西班牙藝術家奪魁 參賽創新高 13:322021/11/02 寶島 竹縣芎林鄉鄭、張2家獅團 7日客家藝術節登場 15:132021/11/02 寶島 「打疫苗買塔位優惠」 幫派組靈骨塔詐團爽開千萬超跑 15:312021/11/02 社會 物價蠢動 經濟部啟動監控機制 04:102021/11/02 財經焦點 統一有競爭對手了 徐旭東證實競標家樂福 11:382021/11/02 財經 苗栗縣長進行2022年施政總報告 15:332021/11/02 政治 吳慷仁、楊謹華 表現巨星風範 04:102021/11/02 時尚消費 住宅市場六成四看漲！全球買家積極加入「搶房比賽 」 11:122021/11/02 財經 財經熱門新聞 美工程師抱怨「怎麼贏得了Intel」 直接印證張忠謀這預言 - 財經 馬斯克「七步詩」全球炸了 專家戳破動機：對台股投下震撼彈 - 財經 台灣科技業繁榮是假象 日媒曝現實：多數民眾低薪度日 - 財經 台積電「超多缺點」嚇到美國人 張忠謀過往3大警告再被翻出 - 財經 震撼！雅虎宣布退出大陸產品與服務 這些功能也關了 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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