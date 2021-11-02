針對購買家樂福股權，遠東集團董事長徐旭東嗆統一集團表示「法商家樂福沒說家務事，看誰價錢出的高」，統一集團低調回應，對於徐旭東的說法「不予評論」。

統一集團今日對於家樂福出售股權案再轉低調，不願意再多做說法。

繼全聯併購大潤發後，台灣家樂福也有意出售，統一日前曾對外表示「這是家務事」，遠東集團董事長徐旭東證實有參加出價，對於統一家務事說法，徐旭東回應「法商家樂福沒說是家務事，要看誰價錢出的高」。