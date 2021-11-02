史上首見好年冬。金管會2日公布，銀行業、保險業及證券業前9月累計稅前獲利已逾8021億元，創史上同期及全年獲利新高，較2020年同期成長逾41％，將朝全年稅前獲利9千億元大關邁進。

受惠於資本市場、經濟景氣都熱的兩大利多，金融業2021年獲利創新高，其中，前9月最賺的就是壽險業，累計稅前獲利3597億元，較去年同期成長近83％，主要原因就是投資淨收益比去年同期多了1818億元，即今年股債市等多頭行情，讓壽險業獲利創史上新紀錄。

產險前9月稅前賺190億元，也成長近43％，主要也是因為投資淨收益比去年多55億元。

廣義銀行業，即包括本國銀行、外銀及陸銀在台分行、信合社、票券商及儲匯業務，前9月稅前獲利近3144億元，成長6.5％，主要成長動力還是本國銀行獲利比去年多210億元，銀行局副局長童政彰分析，主要是銀行放款持續增加，利息淨收益比去年同期增加290億元左右，但在投資收益上，銀行今年則比去年減少，沒撈到今年的資本市場多頭行情。

另一個受惠資本市場大多頭的就是證券商，前9月稅前獲利936.63億元，同比成長逾122％，主要就是股市交易量大增，券商手續費收入增加，再加上今年沒有券商大虧；投信前9月稅前獲利166.8億元，亦成長近49％，主要就是國人投資基金量增加，公募基金規模到9月底達4.76兆元，比去年同期增3800億元，投信管理費收入亦增加。

期貨業前9月稅前獲利37.37億元，比去年同期衰退9％，是金融業中唯一衰退者，證期局副局長蔡麗玲表示，主要是銀行利息下降，期貨業者一大收入即期貨交易保證金存放銀行的利息今年大減，造成獲利衰退。