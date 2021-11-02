古坑鄉奶油巴士烘焙坊的柳橙戚風蛋糕。（周麗蘭攝）

柳橙果乾。（周麗蘭攝）

今年的柳橙進入盛產，媒合多家食品業者使用擴大市場。（周麗蘭攝）

雲林縣長張麗善示範煮果醬，她手上倒的柳橙果肉是10斤柳橙剝出來的。（周麗蘭攝）

雲林縣柳橙是兩岸經濟合作架構協議（ECFA）早收清單的農產品項目之一，過去10年以零關稅外銷大陸，去年ECFA洽簽滿10年，到期失效的傳言甚囂塵上，今年的柳橙進入盛產，雲林縣府為避免措手不及，媒合多家食品業者使用擴大市場。

雲林縣柳橙種植面積1490公頃，主要位於古坑鄉，斗六市也有部分，年產5萬公噸柳橙，產量占全台35％，居全台之冠，產季在每年11月至隔年2月。

雲林縣府今（2日）舉行柳橙上市記者會，拓展柳橙銷售通路，尋找相關業者推廣「柳橙特色產品」，張麗善親自出席示範煮柳橙果醬。

農業處長吳芳銘表示，市場行銷相當激烈，商品要脫穎而出必須更有創意、更敢研發，柳橙可作為元素的商品有飲料、甜點，鼓勵縣內、外縣市業者採購雲林柳橙開發各式各樣創意產品。

使用雲林柳橙為食材的有「大苑子」的鮮榨柳橙綠，「麻古茶坊」的翡翠柳橙、香橙果粒茶，奶油巴士烘焙屋的柳橙果醬，「劍湖山世界」的古坑柳橙冰鑽咖啡，「佳麗果物」的香料果茶系列，「世唯麵包」的香橙乳酪蛋糕，「豐喜食品」的柳橙C吸凍，「樂檸漢堡」的柳橙氣泡飲。

農業處表示，去年台灣出口到大陸的柳橙有2300公噸，今年到目前約45公噸，ECFA去年洽簽滿10年，未來會不會有變化難以預料，先做好未雨綢繆工作，逐步導入加工市場，以開拓更多元管道漸漸轉型。