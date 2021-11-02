全台規模最大的國際兒童繪畫比賽－2022 TOYOTA全球夢想車創意繪畫大賽（TOYOTA Dream Car Art Contest）徵件起跑，去年在學童熱情踴躍參與下，TOYOTA夢想車最終共有破10萬件的畫作報名參賽，創下台灣國際兒童繪畫比賽徵件數最高紀錄。

TOYOTA汽車總代理和泰汽車指出，自2004年開始舉辦夢想車創意繪畫大賽，每年在全球約100個地區舉辦初選、從眾多作品中挑選出優秀作品送件至日本參加世界大賽，期望帶給兒童擁有夢想的快樂，並藉由童趣的作品中，找尋汽車開發靈感、打造更美好的移動生活。

和泰汽車表示，第16屆的TOYOTA全球夢想車創意繪畫大賽除了增加網路報名外，更首度開放數位CG藝術作品投稿，讓喜歡繪畫的大小朋友，有更多表現創意的方式。本屆全國大賽獲得金獎的九件作品，將代表台灣參加世界大賽，於世界大賽獲獎者個人可獲得5000美元獎學金、獲獎者學校則可獲得1萬美元的高額獎學金。此外，入選世界大賽前26強者，將受邀前往日本參加頒獎典禮。

TOYOTA全球夢想車創意繪畫大賽邀請15歲以下全台中小學的青少年及學童參賽，依年齡分為A組（未滿8歲）、B組（8-11歲）、以及C組（12-15歲）共3個組別，讓學童發揮無限創意，拿起繽紛畫筆，和TOYOTA一起前進夢想。本次報名參賽即贈送TOYOTA夢想車-頑趣奇兵x雄獅12色蠟筆好禮一份，團體報名參賽享有繪本一本，於全國大賽獲獎，更可獲得專屬好禮！2022 TOYOTA全球夢想車創意繪畫大賽即日起開放徵件至2022年2月25日。