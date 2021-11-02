第一銀行看準五倍券帶動的消費爆發力，今年度雙11網購活動，破天荒加碼回饋名額並提高回饋率，不只攜手momo購物網、PChome、東森購物、Yahoo奇摩與生活市集等15大電商推出最高25％刷卡金回饋活動，一銀進而指出，另搭配iLeo信用卡指定網購加碼2％，回饋率最高達到27％。

據網購業者統計，歷年雙11超級熱賣的品項為民生用品、手機、家電與美妝婦幼品，不論是紙尿褲、新款手機、護膚美妝品、洗髮精等都是熱門搶購商品，今年更可依政府五倍券規範使用範圍，可讓民眾在網購平台大掃貨。

根據一銀公告的活動方案，持一銀信用卡11月11日當天於「momo購物網」刷卡消費並登錄，單筆滿1111元送刷卡金222元、單筆分期滿11111送2222元，累積多筆分期消費滿50000元送8666元；11月8至15日至「PChome線上購物」刷卡消費並登錄，單筆分期滿11111元送2222元，單筆分期20000元送4000元。

而為提供卡友更多電商平台選擇，第一銀行於「東森購物」、「Yahoo奇摩(線上購物與超級商城)」等，於雙11指定期間消費並登錄，「東森購物」享25％回饋、「Yahoo奇摩」最高享11000元，若持iLeo信用卡刷卡消費，回饋率合計可達27％。

至於在「東森購物」、「Yahoo奇摩」、生活市集」、「台灣樂天市場」、「friDay購物」、「博客來」、「松果購物」等15大網購平台，11月1日至11月30日刷一銀卡滿額並登錄，筆筆享10％回饋。舉凡持卡至上述網購刷卡分期消費，單筆達3000元可至「分期抽抽樂」活動網頁抽最高5000元刷卡金。