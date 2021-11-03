櫻花(9911)前3季營收52.8億，年增15.5%，稅後淨利7.2億，年增31.8%，EPS達3.31元，營收及獲利均創下歷年同期新高。展望第4季進入傳統廚衛電及廚具出貨旺季、國內疫情也已趨緩，加上五倍券的助攻，櫻花第4季業績可望旺上加旺。

法人表示，台灣櫻花前3季表現亮眼，廚衛電及整體廚房均同步成長，第4季進入傳統旺季並全力衝刺五倍券商機，再加上今年櫻花中國獲利大幅成長，2021年全年營收及獲利均有望再創歷史新高。

針對政府振興五倍券商機，台灣櫻花各通路也祭出加碼優惠方案來吸引消費者，櫻花三機、熱水器及淨水器指定機型使用五倍券5000元加碼回饋500元現金、櫻花整體廚房簽約滿15萬使用五倍券加碼送淨水器產品、櫻花家居簽約每滿10萬可使用五倍券1000元抵付10000元。

據內政部最新發布的低度用電住宅(空屋)及新建餘屋住宅統計資訊，2020年下半年全台空屋率為9.98%，為2009年統計以來首度降至10%以下；而2020年Q4新建住宅餘屋6萬9581宅亦為2006年Q3以來首度降至7萬宅以下。在住宅剛性需求強勁帶動下，台灣櫻花整體廚房銷售有望持續增長。

受到原物料價格持續攀升的影響，製造業普遍面臨成本壓力。櫻花指出，近期中國大陸限電、對高耗能產業的管控，及加大力度干預煤炭價格，使得近期煤炭價格、鐵礦石價格、金屬價格、BDI運價指數開始下跌，後續原物料價格是否能回穩，仍有待觀望。