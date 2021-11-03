美國電動汽車製造商菲斯克（Fisker）於2日表示，該公司已與中國電池製造商龍頭寧德時代達成旗艦車型的電池供應協定。

路透3日報導，Fisker表示，寧德時代將從2023年到2025年為Fisker旗下Ocean SUV汽車供應兩種不同的電池組，最初每年提供超過5千兆瓦時的電池容量。

報導稱，Fisker將於11月17日洛杉磯車展上發佈Ocean SUV的最終生產版本，並可望在2022年11月開始生產和交付該款車型。目前，菲斯克和寧德時代正在包裝和車輛層面進行廣泛的測試和驗證。

Fisker行政總裁Henrik Fisker表示，與寧德時代簽訂這份供應協議是Fisker Ocean開發和實現電池性能目標的又一重要步驟。此前，Fisker與麥格納國際簽署協議，為Fisker OCEAN純電動SUV提供共用平台和整車製造服務。