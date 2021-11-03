針對大寮區私立幼兒園發生不當管教事件，高雄市政府3日舉行臨時社會安全網會議，並透過交叉比對後發現該幼兒園黃姓負責人家族，名下共有2間私托及2間私幼，經查4間機構有3間有不當管教等違規情事，採停辦裁罰處置，公布負責人姓名及3間違規托嬰托幼機構名稱。

社會局表示，重新裁量後因違規情節嚴重加重裁罰，該機構停辦1年公布機構名稱，並限期輔導改善。社會局依同法第107條，命該托嬰中心自11月1日起停辦1年並公告其名稱及負責人姓名，托嬰中心如拒不遵從或停辦期限屆滿未改善者，設立許可主管機關應廢止其設立許可。

教育局也主動稽查該負責人兩間私幼機構，發現違規情節諸多，公布負責人姓名及機構名稱。教育局也將協助輔導學生家長轉介其他機構。

另外，針對仁武區4歲童疑似遭虐案，教育局獲家長陳情立即到園查察，從監視器畫面發現除陳情外，另有2名幼生也有疑似遭受教保員拿取「塑膠嗶嗶搥」教育、恐嚇，被威脅入眠，令幼生心生恐懼，另外，有兩名幼生被罰站。以上共有5名幼兒被不當管教，此屬幼兒教育及照顧法第51條第2款規定情節重大之情事，教育局將加重裁處。