全球第四大壓縮機製造廠瑞智精密3日董事會承認第三季財報，前三季壓縮機銷售台數1564.16萬台、合併營收近172.70億元，雙雙創歷史新高。瑞智因應原物料及運費成本上漲影響，調漲售價5.5％，跟不上成本增幅6.8％，致使EPS從去年同期1.13元降至1.05元。

此外，瑞智3日董事會也決議實施庫藏股，時間從11月4日至明年1月3日，預訂買回自家股票5000張，占總發行股份0.9903％，每股價格區間13.2～28.2元，股價低於區間價格下限，仍可繼續買回。瑞智表示，買回庫藏股將轉讓給員工。

瑞智前三季合併營收172.70億元，營業毛利18.72億元、營業利益5.66億元、稅前淨利6.68億元、本期淨利5.15億元、EPS為1.05元。瑞智主管指出，去年上半年銷售受疫情影響而下滑，今年非家用空調產品較去年同期增長，加上因應原物料上漲調整售價，前三季合併營收攀升近172.70億元，年增長22.2％，但整體獲利卻因運費、以及鋼鐵及銅等原材料成本上漲而下滑。

瑞智指出，第四季進入壓縮機外銷傳統旺季，北美市場拉貨需求提升，對營收貢獻有所助益。近期大陸部分省份發布限電措施，瑞智因物料備庫及調班生產，當前並未受到影響，後續將持續關注相關政策、後疫情時代的市場變動，積極應對。