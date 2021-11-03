台灣鋼鐵集團旗下扣件大廠春雨（2012）3日董事會決議，通過第三季合併財務報告。第三季營收32.57億元，年增率63％，稅後淨利2.74億元，年增率751％，每股稅後盈餘（EPS）0.9元。

春雨累計前三季合併營收85.3億元，較去年同期增加47.76％，稅後淨利6.88億元，其中歸屬母公司業主淨利為5.97億元，較去年同期增加414％， EPS 2.26元，比去年同期增加414％。其中，第三季及前三季之稅後淨利、營業利益雙雙創新高。

春雨表示，疫後經濟復甦、鋼鐵原料鐵礦砂及煤炭價格雙漲，加上歐盟預計對中國大陸進口扣件產品進行反傾銷調查，客戶回補存貨強勁，為台灣扣件業帶來轉單效應。國內除了台商持續回流建廠因素，國內自今年2月起，景氣進入火熱的紅燈，大型企業積極覓地建廠，帶動扣件原料線材需求大增，使得台灣的扣件及線材出貨量價齊揚。

另大陸因處於減碳及缺電雙重夾擊下，鋼鐵產能緊縮，使得鋼價獲利支撐，獲利水準得以延續。印尼上半年因新冠肺炎，營收雖略受影響，第三季隨著疫苗接種率提升，疫情獲控制，9月營收創新高，前三季稅後淨利較去年同期倍增。

受到上述因素激勵，春雨前三季營業利益及稅後淨利分別較去年同期成長約267％及349％，第三季營業利益及稅後淨利分別較去年同期成長約530％及751％，是近幾年來的佳績，顯示出原料來源充分掌握與成本控制得宜下，已陸續展現在本業獲利上。此外，為善盡企業社會責任，在政府宣佈調薪前，公司已提前於今年第三季前調漲薪資幅度達4.5％，以留住人才，持續落實永續經營的核心理念。

展望未來，春雨認為，中鋼Q4棒線盤價開出平高盤，預期Q4線材及扣件市場行情可望延續Q3水準。WSA（世界鋼鐵協會）表示，今年全球用鋼需求量的恢復力超過預期，除中國以外，全球鋼鐵需求將於今年提前恢復到疫情之前的水準，並預估明年全球用鋼需求成長為2.2％，對明年鋼鐵景氣持樂觀看法。