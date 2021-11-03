南投縣仁愛鄉合作村，3日德鹿谷村正名一次到位，合作國小也正名為德鹿谷國小。（南投縣府提供／黃國峰南投傳真）

南投縣仁愛鄉合作村，3日德鹿谷村正名一次到位，德鹿谷文健站阿公阿嬤、國小幼兒園大小朋友，連番表演精彩歌舞。（南投縣府提供／黃國峰南投傳真）

南投縣仁愛鄉德鹿谷村正名，3日舉行正名揭牌儀式，村長卓上龍在典禮上哽咽的說「努力了快三年，德鹿谷村傳統之名終於恢復，祖靈從此不會再找不到路回家！」南投縣長林明溱也強調，會持續建設造福原鄉，非常感佩德鹿谷村民克服萬難，齊心達成正名目標，實在是難能可貴。

德鹿谷村由合作村正名揭牌儀式，由三部落教會詩班，吟唱聖歌，並由耆老余連來牧師以族語祈福揭開序幕，最後再由縣長林明溱、中央原住民委員會主委夷將．拔路兒等貴賓先後在村辦公處及國小大門，拉啟大紅布幕，揭開正名「德鹿谷」的銜牌，同時仁愛鄉戶政事務所，也到村換發身份證，讓正名從名義化成實質。

林明溱表示，不只德鹿谷村正名一次到位，變更包括國小、道路、戶籍資料名稱外，縣府更投入超過4千萬元，重新鋪補、拓寬從台14線路口，經都達直通德鹿谷、長逾9公里的投85線道路，讓仰賴農作維生的村民，聯外交通更安全便捷。

夷將．拔路兒表示，此次的德鹿谷村正名，是呼應1980年代開始的正名運動精神，從阿里山鄉在抗爭過後才開展的更名歷程，到今天仁愛鄉德鹿谷村得以透過民主程序回復自己的名字正名，這樣的變化除了傳達出政府對於傳統文化及推動原住民族權利的不遺餘力外，也彰顯了近30年的原住民族權利運動後對於原住民族自主意識提升的成果。

南投縣政府民政處表示，仁愛鄉戶政事務所已在已於10月9日、10月16日及10月23日分別於德鹿灣部落、卜溪部落及莎都部落現場受理國民身分證及戶口名簿換領，德鹿谷村全村需換證人數為647張，目前已換發達283張；新式戶口名簿需核發數為227戶，目前已核發141戶。