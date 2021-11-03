佳世達（2352）公布10月合併營收達190億元，年增5％，刷新同期新高紀錄；累計前十月合併營收1831億元，則年增305億元，比去年同期成長兩成。

佳世達表示，目前是資通訊產業的傳統旺季，防疫物資與數位轉型需求持續暢旺，再加上聯合艦隊新夥伴的合併貢獻，都使得單月營收與累計營收創下同期新高。

佳世達預計11月17日舉行法人說明會，屆時將說明第三季表現與第四季展望。