東北季風影響下，空污逐漸明顯，為了減少空污電廠因此減少發電量，4日供電再度亮起黃燈，是連續三顆黃燈。台電資料指出，由於受空污影響，總計有3電廠因此降載，會加強機組調度來度過用電尖峰。

根據台電網站顯示，4日預估最高用電3220.0萬瓩，尖峰使用率92％，預估最高用電時段落在下午1點至4點之間，其中最大供電能力估3487.8萬瓩，預估尖峰備轉容量267.8萬瓩，備轉容量率為8.32％，供電燈號亮出供電吃緊的黃燈。

依監測資料及氣象局2日氣象資料顯示，4日宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；中部、雲嘉南空品區為「橘色提醒」等級，中部零星地區短時間可能達紅色警示等級；高屏空品區為「紅色警示」等級。

環保署資料指出，台電公司考慮天然氣用量、機組運轉條件（EOH等）、環評總量管制等限制條件，在系統供電安全無虞下，依據2日進行友善降載減排計畫，台中電廠歲（檢）修1100MW、非歲（檢）修1600MW，合計2700MW。興達電廠歲（檢）修1050MW、非歲（檢）修370MW，興達電廠合計1420MW。麥寮電廠非歲（檢）修300MW。