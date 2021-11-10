雷虎科技（8033）入股台灣最強無人機群飛公司-台灣希望創新公司，雷虎科技表示，董事會通過投資台灣希望創新公司30％股權案，除結合以普通股及特別股方式入資外，並提供各項資源及彼此互補的優勢，共同發展空中及水上群體AI飛行控制系統。

台灣希望創新公司設立於2019年，由李志清及黃麗如創立，李志清為成大航太博士，擔任執行長帶領飛控及文化創意團隊，深耕無人機群飛展演市場，所設計的無人機飛控全程，由台灣本土團隊研發製造（MIT），不斷地挑戰創意及多次的實飛展演，包括著名的佛光山燈節、澎湖花火節，及日月潭花火音樂嘉年華等，台灣希望創新開發的群飛軟體技術，已達到美國英特爾（Intel）在今年東京奧運的展演精緻度。

雷虎科技表示，近年則是專注於中大型無人機產品開發，所開發的中大型無人機，獲得電信龍頭採用，雷虎開發的海龍號8軸潛水艇等水下載具，亦獲得經濟部頒發的台灣精品獎。 隨著國內疫情日趨穩定，休閒活動漸露曙光，雷虎科技水上載具與台灣希望創新公司無人機，今年首度合作，10月9、10日國慶日在故宮南院『天光水舞暨無人機群飛展演』演出，兩天吸引數萬名遊客觀賞，此為全球首創海空聯合全新展演模式。

展望未來，雷虎科技強調，隨著AI人工智慧的發展，將與國內頂尖群飛團隊-台灣希望創新公司合作，結合兩家技術團隊優勢，共同發展整合大型無人機的群飛航管技術，除國家級基礎建設的巡檢應用外，未來亦將輸出群飛技術至全球遊樂園等娛樂產業如美國賭城Las Vegas的戶外，及水上展演。

雷虎科技將持續投入資源，整合雙方研發財務及業務力量，深耕無人機市場，共創雙贏。