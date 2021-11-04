台鋼集團旗下榮剛(5009)4日董事會決議，通過Q3財報案，累計前三季營收為62.23億元，累計營業毛利為15.69億元，累計營業利益為7.35億元，累計稅前淨利為6.92億元，本期淨利為5.75億元，歸屬於母公司業主淨利為5.06億元，每股EPS為1.15元。

榮剛董事會並決議，通過發行國內第六次無擔保轉換公司債案，擬發行總額為新臺幣壹拾伍億元整為上限，每張面額為新臺幣壹拾萬元整，發行價格授權董事長視市場實際狀況決定，發行期間為三年。

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