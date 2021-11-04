不要再出現資共基金或共軍基金。金管會4日發布四點措施，第一是要求投信管理基金時，避免投資人權爭議或軍火武器相關標的，注意政治、ESG及投資風險；其次是要求投信投顧公會將「政經風險」列為衡量投資風險之一；三若送審新基金投資策略顯有不當或基於保護公益，金管會將退回或不核准；四是要求境外基金總代理人全面檢視代理的境外基金，若有投資到軍火武器標的，要加強揭露。

美國列出不得投資的59家大陸軍火武器企業，要求美國公民及企業不得投資，立委即質詢國人投資的基金亦還有8檔基金投資這59家企業者，金額約4億元，是讓國人資金不小心「資助」共軍發展武器威脅台 灣，要求金管會正視。

證期局副局長蔡麗玲表示，目前境內有八檔基金投資到美國列出的59家企業，投信業者表示三個月內，即12月底前可在兼顧投資人權益下，出清這些部位。

由於59家企業是美國明訂，並非台灣法令，因此金管會為避免此類情況再出現，即祭出強化政經風險評估與控管的四大措施，一是提醒投信業運用投信基金資產進行投資，應注意被投資公司的公司治理情形，避免投資人權爭議或軍火武器等相關標的，及相關政治、ESG及投資風險，以保護投資人權益。

二是強化投信基金政經風險的控管，金管會已請投信業應依實務狀況、內部管理需求制定政經風險的風險評估控管機制，納入內控制度並提董事會通過，如基金投資涉及政經風險，應在公開說明書及銷售文件揭露相關風險事項。同時已請投信投顧公會研議修正「中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會證券投資信託事業風險管理實務守則」，明確列舉政經風險為衡量風險項目。

三金管會未來將依國際政經情勢的發展狀況，加強審查投信申請(報)募集投信基金，如有投資政策顯有不當或為保護公益的必要，可依投信募集基金處理準則第4條第11款及第14款規，退回或不核准。但蔡麗玲表示，目前並沒有依此款退回或不准新基金的案例。

四是已請境外基金總代理人檢視所代理的境外基金，如有投資爭議性武器相關投資標的者，應在投資人須知加強揭露投資該等標的相關風險。