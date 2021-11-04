股神巴菲特（Warren Buffet）戰友、波克夏海瑟威副董事長孟格（Charlie Munger）對中概股一直以來情有獨鍾，近期接受採訪時，盛讚大陸在面對經濟過熱時，所採取的措施比美國更聰明。

《CNN》報導，孟格表示，北京在意識到經濟過熱時，放慢腳步，而非等到大蕭條的來臨，「我十分欣賞這一點，我想他們比我們更加聰明」。

孟格拿這2個全世界最大的經濟體做比較，大陸明顯在處理經濟過熱的措施，比美國來的聰明許多，「但我知道有很多比我更聰明的人，所以我們不應該有一個在某些方面，比我們更聰明的國家嗎？」。

另外，對於許多國家針對大陸一些指控，孟格認為，大陸在處理人口過剩的問題十分得宜，「大陸遭遇我們沒有面臨的問題，很明顯的，他們現有的制度比我們這一套來的更有效」。

孟格表示，「我們不能認為世界上的每個國家，都應該要像我們的政府制度，這是以自我為中心、狂妄自大的心態，我們有我們制度、別人也是一樣」。孟格指出，大陸經濟迅速成長，讓百萬人脫貧，是「人類歷史上最大的成就之一」。

值得一提的是，被問及大陸對馬雲旗下企業整改，當時曾評論美國監管機構應向大陸監管機構學習，是否會對當時發言而後悔，孟格不以為意，「如果我沒說才會後悔」。