看準單身經濟，台中七期新開幕的「哼！燒肉」餐廳，主攻一人燒肉市場，大受年輕人與上班族的青睞。11/11雙11當天，「哼！燒肉」推出邊緣人限定「1元燒肉套餐」，只要1元，可享用原價270元的「美國冷藏安格斯黑牛牛五花」，限量11客、1人限點1套。

位於七期朝富路上的「哼！燒肉」，採取一人一烤爐的新形態燒肉，讓想吃燒肉變得輕鬆不用呼朋引伴，輕工業風格的空間設計，以瓦斯管線為元素搭配水泥色牆，無負擔的裝潢設計，讓人身心放鬆、胃口大開。

「哼！燒肉」主打平價消費、高CP值的肉質，以及輕鬆自在享用燒肉的態度，讓「哼！燒肉」開幕兩個多月以來，在七期競爭的燒肉市場，依然受到年輕人與上班族的喜愛，用餐時段經常一位難求。

11/11雙11當天，「哼！燒肉」推出邊緣人限定「1元燒肉套餐」，只要1元，可享原價270元的「美國冷藏安格斯黑牛牛五花」，限量11客、1人限點1套，免服務費，售完為止。

業者強調，雙11當天晚餐下午5點開放現場排隊，並由店家安排單人座位用餐，採現金付款不接受事先線上或電話預約保留名額與座位，店家擁有最終解釋保留權。